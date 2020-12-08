Киевлянин, жестоко избивший врача из-за больничных стен, предстанет перед судом

Киевской местной прокуратурой № 6 направлен в суд обвинительный акт в отношении молодого человека, который 20 октября 2020 года избил врача (ч. 1 ст. 122 УК Украины).

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры, передает Цензор.НЕТ.

Согласно материалам уголовного производства, 26-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения поступил в Киевскую городскую клиническую больницу № 17, где его сразу осмотрел врач и, обнаружив перелом конечности, наложил гипсовую повязку.

После оказания медицинской помощи пациент заснул. Однако проснувшись среди ночи, мужчина стал уничтожать все вокруг, на что получил замечание от дежурного врача. Однако не желая прекращать своих действий, мужчина схватил металлический стул и несколько раз ударил им врача по голове. Указанными действиями злоумышленник нанес потерпевшему телесные повреждения средней степени тяжести в виде переломов костей лицевого скелета.

Избиение медработника остановил охранник муниципальной стражи, который присматривал за порядком в больнице и сразу вызвал сотрудников полиции.

Читайте также: Житель Житомира избил врача, которая отказала ему в подписании декларации

Сейчас обвинительный акт в отношении 26-летнего обвиняемого направлен в Печерский районный суд города Киева для рассмотрения по существу.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ со ссылкой на Муниципальную Варту, нападавшему "не понравились стены в больнице".