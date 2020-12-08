Украина экспортировала рекордное количество меда в 2020 году
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Экспорт меда из Украины за 11 месяцев 2020 года достиг абсолютного рекорда - 69,8 тыс. тонн общей стоимостью - $117,5 млн. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2017 году и составлял - 67,8 тыс. тонн ($133,9 млн)", - рассказала национальный консультант Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Анна Бурка.
По словам эксперта ФАО, высокий спрос на украинский мед наблюдается со стороны стран Европейского Союза и обусловлен рядом причин: неопределенность с дальнейшим развитием ситуации с СOVID-19, а соответственно активное формирование запасов на весь сезон 2020-2021 года.
Также, причиной роста экспорта меда с Украины в Евросоюз является неурожай меда в ЕС - по предварительным оценкам урожай меда в странах Европы снизился на 40%, из-за неблагоприятных погодных условий.