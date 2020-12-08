Минобразования предлагает сделать ВНО по дополнительным предметам платным
Об этом говорится в проекте приказа об утверждении Изменений в Порядок проведения ВНО, обнародованном на сайте министерства для общественного обсуждения, передает Цензор.НЕТ.
"Прохождение внешнего оценивания: установленного Министерством образования и науки Украины количества учебных предметов - за счет средств Государственного бюджета; сверх установленного Министерством образования и науки Украины количества учебных предметов - за счет средств физических и юридических лиц в порядке, установленном Министерством образования и науки Украины" , - говорится в проекте.
Общественное обсуждение этого и других предложений продлится до 21 декабря.
В 2021 году каждый зарегистрированный пользователь имеет право пройти тестирование максимум по пяти учебным предметам.
В общем, внешнее независимое оценивание будет проходить по 12 предметам: украинский язык, украинский язык и литература, история Украины, математика, биология, география, физика, химия, английский язык, испанский язык, немецкий язык, французский язык.