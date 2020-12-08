Катастрофа самолета МАУ под Тегераном: Украина попросила помощи у стран, принимавших участие в деле МН17, - Криклий

Украинское следствие до сих пор не получило обещанных Ираном материалов и доказательств по расследованию авиакатастрофы самолета авиакомпании МАУ, которая произошла возле Тегерана, поэтому призывает партнеров поддержать ее в стремлении к справедливости и объективному расследованию этого дела.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий на первом Форуме безопасного неба (Safer Skies Forum), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс- службу Мининфраструктуры.

"Мы активно поддерживали и способствовали техническому расследованию катастрофы рейса MH-17 авиакомпании Malaysia Airlines, проведенного Советом безопасности Нидерландов. Кроме того, Украина принимает активное участие в расследовании сбивания рейса PS752 авиакомпании МАУ, которое проводит Исламская Республика Иран. Мы высоко ценим поддержку наших партнеров из Канады, США, Франции, Нидерландов, Германии и других стран, которая позволила достичь результатов в расследовании катастрофы рейса MH-17. Вместе с тем, украинское следствие до сих пор не получило обещанных Ираном материалов и доказательств по расследованию авиакатастрофы рейса PS752. Поэтому я прошу наших партнеров поддержать Украину в стремлении к справедливости. Мы все заинтересованы в объективном расследовании этого дела", - сказал Криклий.

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По его словам, на основе результатов окончательного отчета о расследовании катастрофы MH17 Украина совместно с другими государствами активно участвовала в разработке Международной организацией гражданской авиации (ИКАО) новых стандартов и рекомендаций по управлению воздушным пространством и аэронавигационной информацией, которые учитывают оценку рисков в зонах конфликта.

"Согласно усовершенствованным документам опираясь на собственный опыт, мы внесли необходимые изменения в национальное законодательство и внутренние нормативные акты для авиационных субъектов, включая эксплуатантов воздушных судов и поставщиков аэронавигации. В частности, мы внедрили конкретные указания по оценке уровня угрозы безопасности гражданской авиации в Украине. Это касается как полетов над зонами конфликта или вблизи них, так и умышленных или неумышленных атак на гражданскую авиацию. Также разработаны и внедрены процедуры определения воздушного пространства, где полеты гражданских самолетов запрещены или ограничены при определенных условиях из-за угроз, возникающих в зонах конфликта", - объяснил министр.

Криклий заверил, что Украина непрерывно принимает меры по совершенствованию процедур и технических составляющих Гражданско-военной координации при организации воздушного движения (Civil-Military ATM Coordination), в том числе с целью раннего предупреждения и оперативного реагирования на угрозы. Более того, для принятия соответствующих мер в целях безопасности украинскими специалистами постоянно проводится анализ и оценка информации о ситуации в зонах конфликта в других странах.

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"Мы полностью и безусловно поддерживаем инициативу по разработке лучших практик для управления рисками, связанными с зонами конфликта, как во всем мире, так и на национальном уровне, а также на государственном и местном уровнях", - сказал чиновник.

По результатам форума его участники сделали совместное заявление с целью повышения безопасности гражданских полетов.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, выполняющий рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, потерпел крушение 8 января 2020 года после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был по ошибке сбит иранскими военными.

СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.

В июле Иран доставил черный ящик сбитого самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" во французское Бюро расследований и анализа безопасности гражданской авиации.

Расшифровка черных ящиков самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", сбитого в Иране в январе, подтвердила, что лайнер упал в результате попадания в него ракеты, а также, что на тот момент он был исправен.