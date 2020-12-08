Российская госструктура заявила, что харьковская фирма "Биолек" готова производить вакцину "Спутник V"
О готовности украинского предприятия выпускать российскую вакцину директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил на встрече с главой политсовета ОПЗЖ, кумом Путина Виктором Медведчуком. Об этом Цензор.НЕТ информирует со ссылкой на российский "Интерфакс".
По словам Дмитриева, выпуск вакцины "Спутник V" уже налажен украинским АО "Биолек", и производство будет запущено в случае получения соответствующего разрешения.
"РФПИ и НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи готовы производить вакцину на Украине и подать документы для ее регистрации государственными регулирующими органами. Выпуск готовой формы вакцины на территории Украины уже наладила одна из ведущих фармацевтических компаний - АО "Биолек". Производственные мощности "Биолек", на которых будет осуществляться выпуск вакцины, соответствуют всем действующим требованиям стандарта GMP", - говорится в сообщении пресс-службы фонда.
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Цензор.НЕТ обратился за комментарием в АО "Биолек". Представившаяся секретарем директора по имени Лидия женщина рекомендовала отправить запрос на корпоративную электронную почту. Цензор.НЕТ отправил запрос и готов предоставить компании возможность прокомментировать заявления российского государственного фонда.
АО "Биолек" производит вакцины для профилактики дифтерии и столбняка.
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