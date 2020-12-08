НСЗУ выплатила больницам 1,4 млрд грн за лечение украинцев с инфарктом и инсультом
Об этом сообщает правительственный портал, передает Цензор.НЕТ
Отмечается, что оплата за лечение инфаркта и инсульта у пациентов происходит по повышенному тарифу. НСЗУ платит учреждению 30 тысяч гривен за оказанную помощь одному пациенту с инфарктом. Почти 27 тысяч гривен - за оказанную медицинскую помощь одному пациенту с мозговым инсультом.
"НСЗУ заключила договоры с 192 медучреждениями на оказание помощи пациентам при остром мозговом инсульте и с 65 учреждениями - на оказание помощи при остром инфаркте миокарда. Этим заведениям НСЗУ выплатила 1 миллиард 411 миллионов гривен", - говорится в сообщении.
Чтобы получить помощь, пациенту с симптомами инфаркта или инсульта нужно лишь вызвать экстренную помощь по телефону 103. Бригада "скорой" должна доставить пациента в то медучреждение, которое заключило договор с НСЗУ на оказание услуг по лечению этих болезней.