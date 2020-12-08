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Четыре льва в зоопарке Барселоны заразились COVID-19

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Четыре льва в зоопарке Барселоны заразились COVID-19
У четырех львов в зоопарке Барселоны диагностировали коронавирусную инфекцию.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters.

Трех самок и одного самца протестировали на COVID-19 после того, как у них заметили легкие симптомы болезни.

"Львам была оказала ​​ветеринарная помощь в связи с их легким клиническим состоянием, похожим на очень легкое заболевание гриппом, с помощью противовоспалительного лечения и тщательного наблюдения. Животные отреагировали хорошо", - заявили в зоопарке Барселоны.

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Ветеринарная служба Барселоны связалась с коллегами из зоопарка Бронкса в Нью-Йорке, где в апреле у четырех тигров и львов обнаружили коронавирус. Это единственный другой зоопарк, где известно, что большие кошки заразились COVID-19. Все они выздоровели.

Отмечается, что у двух сотрудников зоопарка также оказался положительный результат теста после того, как вспышку обнаружили в прошлом месяце.

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Топ комментарии

  • Migel Angelo
    Трепология. Подобными сообщениями пытаются навязать мнение, что ковид-19 имеет природное происхождение и атакует не только людей, но и животных. С учетом милионов заболевших людей по всему миру и сотнях тысяч умерших только в США и ЕС больных и умерших домашних питомцев должно быть как минимум не меньше , чем людей, но подобного нет! Люди болеют и умирают , но не домашние животные. Это указывает на искуственное происхождение этого короновируса, заточенного на поражение именно человека.
  • Танюша Яковлева
    Норок знищили. Тепер на часі усіх інших живих створінь умертвити.
  • Envoy
    Не заразились , а заразили .
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