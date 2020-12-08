ВР планирует "бюджетный" день на 15 декабря: внеочередного заседания не будет, - "слуга народа" Кравчук

Верховная Рада планирует рассмотреть проект Государственного бюджета на 2021 год на пленарном заседании во вторник, 15 декабря, внеочередную Раду для рассмотрения этого вопроса не будут созывать.

Об этом рассказала заместитель председателя парламентской фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Внеочередного заседания на этой неделе не будет, это уже очевидно. Бюджет предварительно в графике Верховной Рады будет стоять на вторник, 15 декабря. Я надеюсь, что оперативно сможет принять Верховная Рада, и это не превратится в сутки обсуждений всех правок", - сказала депутат.

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Кравчук заметила, что кроме Госбюджета-2021 у Верховной Рады еще много задач на последней пленарной неделе в декабре.

"До бюджета, очевидно, будут стоять для принятия еще два законопроекта, которые готовила рабочая группа, которые касаются, собственно, каким образом будут проверяться декларации судей Конституционного Суда. Это два законопроекта, которые зарегистрированы и должны быть рассмотрены на следующей пленарной неделе", - отметила Кравчук.