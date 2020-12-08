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Бутусов готов идти на должность в Минобороны расследовать дело "вагнеровцев" (обновлено)

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Бутусов готов идти на должность в Минобороны расследовать дело "вагнеровцев" (обновлено)
Журналист и главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов принял предложение Министерства обороны Украины занять должность в ведомстве и ожидает приглашения к министру обороны или президенту.

Об этом Бутусов сообщил на странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Принимаю предложение Минобороны, жду приглашения к министру либо к президенту. Я готов навести порядок в Минобороны и публикую свою программу действий. Я понимаю, что раз руководство Минобороны во время войны признает свою неспособность справиться с проблемами управления без меня, журналиста, и предлагает высокую должность, то как ответственный гражданин, я обязан принять данное предложение. По сути этим предложением они признали справедливость моей критики в адрес Верховного главнокомандующего Владимира Зеленского и министра обороны Андрея Тарана о критической ситуации в сфере обороны и безопасности, и хотят исправить ситуацию", - отметил журналист.

Первым пунктом в программе Бутусова значится расследование провала спецопераций Минобороны и возможного наличия в оборонном секторе Украины шпионов.

Речь идет в том числе о спецоперации с наемниками ЧВК "Вагнера", которая была сорвана в июле этого года.

По словам Бутусова, "поскольку все должности директоров департаментов по закону могут быть заняты исключительно на конкурсной основе, Минобороны не может гарантировать ему какую-либо из этих должностей, иначе это будет в чистом виде коррупция".

"Таким образом, для занятия должностей гражданскими лицами, которые влияют на принятие решений, на данный момент открыты только должности министра и заместителей министра", - добавил Бутусов.

Подробности опубликованы в статье на сайте Цензор.НЕТ.

Ранее Министерство обороны предложило главреду Цензор.НЕТ Юрию Бутусову "занять одну из министерских позиций".

Также читайте: Полковник ГУР Минобороны подтвердил на заседание комитета ВР информацию о проведении спецоперации по "вагнеровцам", - Бутусов

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Топ комментарии

  • vigo
    Интересно Бутусов повернул ситуацию.
    Теперь, как говорят, мяч на стороне зеленых реформаторов...
  • Прощай немытая раССея
    Бутусов: "Принимаю предложение Минобороны, жду приглашения к министру, либо к президенту" - Цензор.НЕТ 8137
  • Gera Kruger 4dda558f
    -----Таким образом, для занятия должностей гражданскими лицами, которые влияют на принятие решений, на данный момент открыты только должности министра и заместителей министра-----
    Красавец Юра) Не ниже Министра)
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