Новости • Коронавирус и карантин

У четырех медиков в РФ диагностировали COVID-19 после первой дозы вакцины "Спутник V"

10 82885
У четырех медиков в РФ диагностировали COVID-19 после первой дозы вакцины "Спутник V"
Несколько медиков в Волгоградской области РФ заболели коронавирусом после получения первой дозы отечественной вакцины против COVID-19 "Спутник V".

Об этом пишет "Эхо Москвы", передает Цензор.НЕТ.

В Волгоградском областном министерстве говорят, что перед прививкой все медики прошли тест на коронавирус и результаты были отрицательными. Но руководство области считает, что "так бывает в первые дни, когда люди уже заражены, но у них не успел выработаться иммунитет".

Читайте также: Бюджетников в РФ с осени заставляют вакцинироваться от COVID-19: за отказ грозят отстранить от работы

Заместитель главы Областного минздрава Елена Краснова настаивает, что медики подхватили коронавирус еще до того, как получили первую дозу вакцины, а иммунитет якобы вырабатывается через три недели после получения второй дозы.

В областном руководстве также отмечают, что все "благополучно" прошли вакцинацию, а у самих медиков - "очень положительное отношение" к ней.

Читайте также: Российкая госструктура заявила, что харьковская фирма "Біолік" готова производить вакцину "Спутник V"

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Mykola Vovk
    Надеюсь выполнят обещание, и провакцинириуют свою армию
  • Прощай немытая раССея
    До второй дозы вакцины доживут не все....полезная вакцина.... У четырех медиков в РФ диагностировали COVID-19 после первой дозы вакцины "Спутник V" - Цензор.НЕТ 1780
  • Waleo Ko
    У четырех медиков в РФ диагностировали COVID-19 после первой дозы вакцины "Спутник V" - Цензор.НЕТ 9188
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости