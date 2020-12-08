У четырех медиков в РФ диагностировали COVID-19 после первой дозы вакцины "Спутник V"
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Несколько медиков в Волгоградской области РФ заболели коронавирусом после получения первой дозы отечественной вакцины против COVID-19 "Спутник V".
Об этом пишет "Эхо Москвы", передает Цензор.НЕТ.
В Волгоградском областном министерстве говорят, что перед прививкой все медики прошли тест на коронавирус и результаты были отрицательными. Но руководство области считает, что "так бывает в первые дни, когда люди уже заражены, но у них не успел выработаться иммунитет".
Заместитель главы Областного минздрава Елена Краснова настаивает, что медики подхватили коронавирус еще до того, как получили первую дозу вакцины, а иммунитет якобы вырабатывается через три недели после получения второй дозы.
В областном руководстве также отмечают, что все "благополучно" прошли вакцинацию, а у самих медиков - "очень положительное отношение" к ней.