Оккупанты с начала суток режим прекращения огня не нарушали, потерь нет, - штаб ОС

Российско-оккупационные войска с начала суток не нарушали режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

"С начала текущих суток, 8 декабря, по всей линии разграничения наблюдается тишина. Нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не зафиксировано", - говорится в сообщении.

Надлежаще исполняют задачи в районе проведения операции другие составляющие сил обороны. В районах вдоль линии разграничения сторон саперами ГСЧС разминировані почти 6 гектаров территории и передані на уничтожение 136 взрывоопасных предметов.





Объединенные силы продолжают стойко выполнять боевые задачи по защите украинского народа и находятся наготове к адекватному реагированию на любые изменения оперативной обстановки.

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