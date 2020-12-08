Информация о том, что "Биолек" готов выпускать "Спутник V" - фейк, - СМИ
Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает информагентство "Интерфакс-Украина", сообщает Цензор.НЕТ.
"Указанная информация была проверена и не подтвердилась", - цитирует агентство слова источника.
Ранее директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что фонд готов производить вакцину "Спутник V" на территории Украины, и ее выпуск уже налажен компанией "Биолек".
"РФПИ и НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи готовы производить вакцину в Украине и подать документы для ее регистрации государственными регулирующими органами. Выпуск готовой формы вакцины на территории Украины уже наладила одна из ведущих фармацевтических компаний - АО "Биолек", - говорится в сообщении РФПИ во вторник.
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В "Биолеке" комментировать это сообщение отказались, порекомендовав отправить запрос на корпоративный мейл.