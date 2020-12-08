Польша закупила 60 млн доз вакцины от коронавируса

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что страна уже заказала 60 млн доз вакцины от коронавируса у шести производителей.

Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"В настоящее время мы уже зарезервировали и закупили более 60 млн доз вакцины от шести ведущих мировых производителей", - написал Моравецкий.

По его словам, сейчас настало время для реализации Национальной программы вакцинации от COVID-19.

Как пишет Укринформ, согласно проекту программы, который еще должен быть утвержден, сначала будет вакцинироваться медицинский персонал, работники социальных служб. После этого прививки будут делать старшим лицам (в возрасте от 60 лет), а также военнослужащим. На следующем этапе вакцинироваться будут профессиональные группы: учителя, работники критической инфраструктуры, общественного транспорта, чиновники, задействованные в борьбе с пандемией. Кроме того, на этом этапе будут вакцинироваться лица в возрасте до 60 лет, имеющие хронические заболевания (болезни легких, сахарный диабет, онкологические заболевания, ожирение). Затем вакцинация будет проводиться среди других групп взрослого населения страны.

Глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик сообщил, что вакцинация в стране начнется в январе следующего года. Точный срок проведения прививок будет зависеть от производителей вакцины и как быстро она будет попадать в Польшу.

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