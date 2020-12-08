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В следующем году ВСУ должны получить вертолетные лопасти отечественного производства, - Хомчак

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В следующем году ВСУ должны получить вертолетные лопасти отечественного производства, - Хомчак
В 2021 году в Украине должно начаться производство лопастей для военных вертолетов.

Об этом в интервью АрмияInform рассказал главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак, информирует Цензор.НЕТ.

"Часть парка Ми-24 в настоящее время простаивает из-за отсутствия лопастей. Проблема давняя, монополистом по их изготовлению является Российская Федерация. В свое время отечественные специалисты взялись за разработку и производство лопастей, сейчас предприятие работает в две смены, чтобы уже в следующем году начать поставки лопастей к вертолетам войскам", - сообщил Хомчак.

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Топ комментарии

  • Kostya Kostya
    Вот из таких импотентов, наполовину идиотов состоит армия шоумена, это не юмор, а наша трагедия.
  • Шрек Баблокат
    Это все красивые заявления, но композитные лопасти для ми8 и ми24, Украина могла получить еше в 2018 году..
    К сожалению, все зависит от рускамирского подонка Богуслаева..
  • SANDY
    хомчак - самий спортивний генерал в армії....з іловайського котла вибіг першим, паскуда
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