Белорусам дали сроки за надпись "Не забудем" на тротуаре
Об этом сообщают правозащитники из белорусского центра "Вясна", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Судья (. . .) осудила по ч. 2 ст. 339 Уголовного кодекса политзаключенных Дениса Греханова и Игоря Самусенко к 1,5 годам ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа ("химии"), а Владислава Гулиса - к 2 годам лишения свободы в условиях строгого режима", - говорится в сообщении.
По информации правозащитников, после оглашения приговора Греханова и Самусенко освободили из-под стражи до вступления приговора в законную силу.
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"За решеткой в рамках этого уголовного дела они провели больше месяца", - уточнили правозащитники.
Ранее во вторник суд Фрунзенского района назначил 26-летнему Максиму Павлющику 2 года лишения свободы в колонии усиленного режима за надпись "Не забудем". Еще одна фигурантка этого дела, 25-летняя Мария Бобович получила 1,5 года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение - она должна будет регулярно отмечаться в милиции.
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Молодых людей осудили за надпись "Не забудем" в память о погибшем в ночь на 11 августа на акции протеста Александре Тарайковском.