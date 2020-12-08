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Украина в 2020-м получила от СШA военное оборудование на $510 млн, - Агентство по оборонному сотрудничеству и безопасности

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Украина в 2020-м получила от СШA военное оборудование на $510 млн, - Агентство по оборонному сотрудничеству и безопасности
В этом году Украина получила от Соединенных Штатов военное оборудование на 510 миллионов долларов. Это самый высокий показатель за всю историю.

Об этом сообщается в докладе Агентства по оборонному сотрудничеству и безопасности США, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Согласно документу, в 2019 году Украина получила американское военное оборудование на сумму 272,4 миллиона долларов. Годом ранее - на 250,7 миллиона долларов, а в 2017 году - на 207,7 миллиона долларов.

Сумма поставок Литве составила более 136,5 миллионов долларов, Латвии - около 38,2 миллиона долларов, а Эстонии только 610,3 тысячи долларов.

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Топ комментарии

  • Топ Ган
    ...вот это, например Украина в 2020-м получила от СШA военное оборудование на $510 млн, - Агентство по оборонному сотрудничеству и безопасности - Цензор.НЕТ 6963
    Украина в 2020-м получила от СШA военное оборудование на $510 млн, - Агентство по оборонному сотрудничеству и безопасности - Цензор.НЕТ 1311
  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Допомога США та світу, це добра справа !! А що Україна зробила для збільшення боєздатності ЗСУ ???)))
  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Не лише це ,зелена пліснева повертає люстровану гидоту назад на держслужбу !! Реванш сепарсько-колорадської гидоти триває !!)))
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