19-летний сын депутата ОПЗЖ с Донбасса задекларировал 23,7 миллиона долларов

19-летний сын нардепов от ОПЗЖ Натальи Королевской и Юрия Солода Ростислав Солод стал депутатом Краматорского горсовета от ОПЗЖ и задекларировал 185 000 единиц криптовалюты стоимостью 23,7 млн долларов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр противодействия коррупции.

Отмечается, что Ростислав Солод стал владельцем криптовалюты еще в 14 лет.

"Но даже если Солод что-то скрыл в декларации, то может не переживать. Максимум, что ему светит - это смешной штраф или ограничение свободы, то есть проживание в общежитии. Для сравнения: недавно житель Краматорска получил 3 года и 8 месяцев реального заключения за кражу телефона за 1200 грн (правда, это был не первый криминальный проступок виновника)", - подчеркнули в ЦПК.

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