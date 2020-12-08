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Ограничивать транспорт в Киеве начнут с маршруток, - Рубан

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Ограничивать транспорт в Киеве начнут с маршруток, - Рубан
В метро - хорошая вентиляция, а ношение масок контролируют, так что его ограничение рассмотрят в последнюю очередь.

Об этом заявил в эфире "Громадського радіо" начальник главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан, информирует Цензор.НЕТ.

"При несоблюдении противоэпидемических мероприятий больше всего рисков распространения коронавируса в маршрутных такси, далее следуют обычные такси, потом наземный коммунальный транспорт. На последнем месте метро благодаря хорошей вентиляции и контролю за ношением масок. Поэтому ограничения в работе метро будут рассматривать в последнюю очередь", - сказал он.

Напомним, накануне Рубан заявил, что работу общественного транспорта необходимо ограничить, ведь 30% заражений COVID-19 происходят именно там.

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Топ комментарии

  • roshenko q
    Просто законченные дибилы - нужно заставлять ездить маршрутки по строгому графику каждые 3-5 минут, а не так как сейчас - по заполняемости под завязку. просто дибилы, в который раз доказали
  • Ярослав Рябченко
    Дебилы, а весной почему наоборот делали?
  • Володимир Горбатько
    Найбільше вірус распространяєцця мас-"мідіями" в головах у легковірних ідіотів методом нагнітання панічних настроїв.
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