Новый закон Украины об ответственности за недостоверное декларирование не создает механизма для сдерживания коррупции, - Боррель

В Европейском Союзе заявили о недостатках в законе о возвращении уголовной ответственности за декларирование недостоверной информации.

Как сообщает Европейская служба внешних связей, вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель и комиссар Евросоюза по вопросам европейской политики соседства и расширения Оливер Варгеи обсудили с премьер-министром Денисом Шмыгалем реализацию повестки дня реформ в Украине, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

В частности, Боррель и Варгеи настойчиво призывают Украину продолжать усилия по укреплению верховенства права и борьбе с коррупцией, хотя признают прогресс Украины на пути реформ, достигнутый, несмотря на дестабилизирующие действия России и войну на Донбассе, а также вызовы, связанные с пандемией коронавируса.

Они подчеркнули, что устойчивая реформа судебной системы остается жизненно важным компонентом этих усилий.

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При этом Боррель подчеркнул важность возобновления уголовной ответственности за ложь в декларациях, напоминая о необходимости решения вопросов, связанных с недавним решением Конституционного суда Украины.

"Он отметил, что недавно поддержанный закон о декларировании активов (даже если является шагом в правильном направлении в ответ на решение КСУ от 27 октября 2020 года), имеет несколько недостатков и не создает необходимого средства для сдерживания и предотвращения коррупции", - отмечается в заявлении.

При этом отмечается, что Евросоюз готов помочь Украине в этом процессе.

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

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На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

4 декабря Рада вернула уголовную ответственность за ложь в декларациях.

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