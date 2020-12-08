"Биолек" опроверг сообщение о планах выпускать российскую вакцину

Харьковское фармацевтическое предприятие "Биолек" заявило, что не подписывало никаких контрактов на производство российской вакцины от коронавируса "Спутник V" и не получало никаких трансферных технологий.

Соответствующее сообщение опубликовано на официальном сайте компании, сообщает Цензор.НЕТ.

"АО "Биолек", как национальный производитель вакцин, технически способно осуществить производство вакцины от коронавируса, но только при наличии ее государственной регистрации в Украине. На данный момент АО "Биолек" не подписывало никаких контрактов, не получало никаких трансферных технологий относительно производства вакцины "Спутник V", или любых других вакцин против коронавируса и никогда не производили таких вакцин на технологической базе компании", - говорится в сообщении.

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В компании подчеркнули, что АО "Биолек" работает только в соответствии с законодательством Украины, согласно которому производство любого лекарственного средства возможно лишь после его государственной регистрации.

Ранее во вторник директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что фонд готов производить вакцину "Спутник V" на территории Украины, и ее выпуск уже налажен компанией "Биолек".