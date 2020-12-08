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Есть вопросы к должностным лицам, отвечающим за закупку вооружения и техники для армии, - главком ВСУ Хомчак

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Есть вопросы к должностным лицам, отвечающим за закупку вооружения и техники для армии, - главком ВСУ Хомчак
Командование Вооруженными Силами Украины рассчитывало на получение в 2020 году большего количество новых и модернизированных образцов вооружения. Есть проблемы по восстановлению запасов боеприпасов, военно-технического имущества. Нереализованные все планы на 2020 год по созданию необходимой инфраструктуры в пунктах постоянной дислокации частей.

Об этом в интервью АрмияInform рассказал главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак, информирует Цензор.НЕТ.

Отвечая на вопрос о приоритетах при закупке вооружений, Хомчак сказал: "Начиная от стрелкового оружия, артсистем, заканчивая противоракетными комплексами и кораблями для ВМС. Нам нужны новые БТРы, поскольку до сих пор имеем подразделения на автомобилях. А еще - модернизированные танки, средства разведки для ВМС. Также следует поставить в войска антиснайперские комплексы, парашюты, современные средства связи, радиоэлектронной борьбы. Очень нужны противоракетные комплексы, потому что наш враг имеет авиационные ракеты, которыми способен поражать объекты, не входя в зону нашей ПВО".

Генерал отметил, что Вооруженные Силы сделали заявку на закупку значительно большего перечня вооружения и военной техники, однако не все из этого перечня армия получила.

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"Есть вопрос к тем должностным лицам, которые отвечают за закупку ОВТ и не только. То производитель не готов предоставить продукцию, соответствующую нашим техническим требованиям, то "не вписывается" в сроки поставки, то еще что-то. Не раз приходилось вносить изменения в ГОЗ, заказывать что-то другое. Так, в этом году мы получили БТР-4, которые должны были нам поставить еще в прошлом году", - пояснил Хомчак..

Главком ВСУ добавил, что сейчас речь о массовом перевооружении армии, о полном перевооружении бригад, к сожалению, не идет.

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Топ комментарии

  • violator
    маладец Есть вопросы к должностным лицам, отвечающим за закупку вооружения и техники для армии, - главком ВСУ Хомчак - Цензор.НЕТ 9312 "Есть вопрос к тем должностным лицам, которые отвечают за закупку ОВТ " к должностным лицам значит есть вопросы а к нему . как главкому и начальнику этих самых должностных лиц . никаких вопросов нет Есть вопросы к должностным лицам, отвечающим за закупку вооружения и техники для армии, - главком ВСУ Хомчак - Цензор.НЕТ 623
  • vitaliymkua
    Почни з себе, клоун, та власних квартир.
  • Ан Мур
    ні, до тебе, зебіла, який зірвав річне держоборонзамовлення.
    А ми півтора-два роки тому вас, дебілів, попереджали...
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