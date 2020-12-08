Предприниматель предложил сотруднику СБУ $300, чтобы тот пропустил товар через таможню без дополнительных проверок, - Нацполиция
Директор общества экспресс-перевозчиков на пункте пропуска через государственную границу во время таможенного оформления предоставил декларацию на товар с заниженной стоимостью, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Управление коммуникации Национальной полиции Украины. Чтобы правоохранители пропустили его через границу без дополнительных проверок груза, предприниматель предложил работнику Службы безопасности Украины взятку в сумме 300 долларов. Правоохранитель сообщил о неправомерной выгоде работникам полиции.
Следователи управления расследования коррупционных преступлений Главного следственного управления Нацполиции, под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора задержали взяткодателя при передаче работнику СБУ обещанного "вознаграждения" - 300 долларов.
По данному факту начато уголовное производство по ч. 3 ст. 369 (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины.
Фигуранта задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос о вручении ему подозрения в совершении уголовного преступления. За попытку подкупа должностного лица предпринимателю грозит наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до восьми лет.