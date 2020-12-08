В Иране передумали закладывать в госбюджет 200 млн евро на компенсации семьям погибших при крушении самолета МАУ в Тегеране, - Енин

Иран отозвал предложение о выплате компенсаций семьям погибших в авиакатастрофе самолета МАУ в Тегеране, поскольку средства на компенсации хотели выделить из фонда нацразвития.

Об этом в эфире Громадського радіо заявил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин, информирует Цензор.НЕТ.

"По моей информации, правительство уже отозвало это предложение (по заложению в бюджете на следующий год 200 млн евро для компенсации родным погибших в авиакатастрофе. - Ред.), поскольку предполагалось, что 200 млн будут выделены именно из фонда национального развития, что повлекло серьезные внутренние дискуссии в иранском обществе, но мы будем приветствовать планы иранского правительства зарезервировать определенную сумму средств в бюджете для выплаты компенсаций", - говорит Енин.

По его словам, пока не начинались переговоры с иранской стороной о размере компенсаций. Позиция Украины исходит из того, что уровень компенсации в значительной степени будет зависеть от обстоятельств катастрофы и от уровня сотрудничества иранской стороны, в частности с Украиной, по обеспечению объективного и беспристрастного расследования катастрофы.

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Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, выполняющий рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, потерпел крушение 8 января 2020 года после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был по ошибке сбит иранскими военными.

СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.

Расшифровка черных ящиков самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", сбитого в Иране в январе, подтвердила, что лайнер упал в результате попадания в него ракеты, а также, что на тот момент он был исправен.

В ноябре стало известно, что иранское правительство намерено заложить в государственный бюджет 200 миллионов евро на выплату компенсаций семьям жертв катастрофы самолета МАУ.

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