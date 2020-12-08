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Против "слуги народа" Дубинского открыли дело о госизмене. ДОКУМЕНТ

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Против "слуги народа" Дубинского открыли дело о госизмене. ДОКУМЕНТ
Офис генерального прокурора открыл против народного депутата СН Александра Дубинского уголовное производство о государственной измене.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу ЦПК.

В Центре противодействия коррупции напомнили, что накануне сообщили об открытии против Дубинского дела о госизмене.

"Дубинский в своем "фирменном" стиле отреагировал, что все это фейк, и верить нам не стоит. Что ж, факты - вещь упрямая. Сегодня Центр Противодействия Коррупции получил официальное сообщение от Офиса генерального прокурора о том, что дело по нашему обращению все же открыли", - сказано в сообщении.

Также на Цензор.НЕТ: Суд обязал Венедиктову открыть производство относительно госизмены Деркача и Дубинского, - ЦПК

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Топ комментарии

  • Zelya Vsyo
    Проти "слуги народу" Дубінського відкрили справу про держзраду - Цензор.НЕТ 1509
  • Валерия Ларченко b661826f
    А на дермача еще нет?
  • саша паламарчук
    Слідуючі це д'єрьмак і сцикло.
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