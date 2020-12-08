В центре Киева зарезали 30-летнего мужчину, - Нацполиция
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В центре Киева возле входа на станцию метро "Майдан Незалежности" ножом убили мужчину.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.
Информация о происшествии поступила в полицию в 20:10.
"Предварительно установлено, что между мужчинами возник конфликт в ходе которого один из них ударил своего оппонента ножом в живот. От полученных травм 30-летний потерпевший скончался на месте происшествия. Участники конфликта установлены и доставлены в территориальное управление полиции", - говорится в сообщении.
На месте происшествия правоохранители проводят первоочередные следственные действия. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.