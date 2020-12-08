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В центре Киева зарезали 30-летнего мужчину, - Нацполиция

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В центре Киева зарезали 30-летнего мужчину, - Нацполиция
В центре Киева возле входа на станцию метро "Майдан Незалежности" ножом убили мужчину.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

Информация о происшествии поступила в полицию в 20:10.

"Предварительно установлено, что между мужчинами возник конфликт в ходе которого один из них ударил своего оппонента ножом в живот. От полученных травм 30-летний потерпевший скончался на месте происшествия. Участники конфликта установлены и доставлены в территориальное управление полиции", - говорится в сообщении.

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На месте происшествия правоохранители проводят первоочередные следственные действия. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

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Топ комментарии

  • Психиатрическая больница No1
    а не дохрена ли зеков понавыпускали? это следствие продажности судей, которые шьют хулиганку или условное вместо того чтобы посадить бандита лет на 12.
  • Николай Коваленко 53e4e041
    Да нет все по другому, количество тюрем уменьшается и это не потому что преступность уменьшилась, а потому что в Мин.юсту очень земля нужна. И на чинается на месте бывшей зоны жилищное строильство "под эгидой Министерства Юстиуции"( так написано на борде возле отдела продаж) Я смеюсь: место намолено, столько людей с куполами здесь было,
  • Психиатрическая больница No1
    при чом тут нарид? судьи перестали сажать мурчащих выплятков.
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