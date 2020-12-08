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Горбулин возглавил Наблюдательный совет "Укроборонпрома", - Гусев

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Горбулин возглавил Наблюдательный совет "Укроборонпрома", - Гусев
Академик Владимир Горбулин избран председателем Наблюдательного совета Государственного концерна "Укроборонпром".

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил генеральный директор концерна Юрий Гусев, информирует Цензор.НЕТ.

"Председателем Наблюдательного совета единогласно избран Владимир Павлович Горбулин, который по соответствующему решению и подписал со мной контракт", - написал Гусев.

Гусев также сообщил, что в Наблюдательный совет "Укроборонпрома" входят три человека: Владимира Горбулин, первый заместитель министра стратегических отраслей промышленности Валерий Иващенко и экс-директор Агентства оборонных исследовательских проектов (DARPA) Энтони Дж. Тетер.

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Горбулин возглавил Наблюдательный совет Укроборонпрома, - Гусев 01

Топ комментарии

  • Игорь Гоптарев ded417ec
    Здоровья и успехов господину Горбулину в этом сложном государственном секторе.
  • Максим Воронцов a6167232
    Горбулін очолив Наглядову раду "Укроборонпрому", - Гусєв - Цензор.НЕТ 4110 Очень правильное назначение. Умнейший человек, патриот.
  • 18c49ed2
    Все это было сказано в январе 2019. Только кто его слушал?

    Горбулин: Я не вижу Зеленского в президентах, это абсолютно виртуальный образ

    "...Мы и так не сильно организованная страна. Если мы потеряем скелет государственного управления, а это с Зеленским обязательно произойдет, кто бы и как бы с ним ни пришел, это будет трагедия для Украины. Больше я о нем ничего говорить не хочу, хотя я до того к нему как к представителю шоу-бизнеса относился с симпатией и уважением..."
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