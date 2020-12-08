Горбулин возглавил Наблюдательный совет "Укроборонпрома", - Гусев

Академик Владимир Горбулин избран председателем Наблюдательного совета Государственного концерна "Укроборонпром".

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил генеральный директор концерна Юрий Гусев, информирует Цензор.НЕТ.

"Председателем Наблюдательного совета единогласно избран Владимир Павлович Горбулин, который по соответствующему решению и подписал со мной контракт", - написал Гусев.

Гусев также сообщил, что в Наблюдательный совет "Укроборонпрома" входят три человека: Владимира Горбулин, первый заместитель министра стратегических отраслей промышленности Валерий Иващенко и экс-директор Агентства оборонных исследовательских проектов (DARPA) Энтони Дж. Тетер.

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