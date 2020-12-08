Ключевые посты в комиссиях Киевсовета разделили "Слуга народа", "УДАР" и "Европейская солидарность". ИНФОГРАФИКА

В Киевском городском совете распределили посты председателей и секретарей 16 постоянных комиссий.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Зеркало недели".

Самыми многочисленными комиссиями стали бюджетная и земельная, а также комиссия по вопросам собственности. Меньше специалистов оказалось в сфере культуры, образования и информатизации.

Партия "Слуга народа" взяла на выборах всего 12 мандатов, но ее депутаты возглавили 3 ключевых комиссии: бюджетную (Андрей Витренко), по вопросам собственности (Михаил Присяжнюк) и промышленной политики и благоустройства (Владислав Трубицын). У "слуг" также две позиции секретарей — в земельной и экологической комиссии и должность первого зама в бюджетной комиссии.

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За "УДАРом" две комиссии — земельная (Михаил Терентьев) и по вопросам культуры и туризма (Виктория Муха). УДАРовцы получили четыре поста секретарей — в бюджетной, транспортной, регламентной и жилищно-коммунальной комиссиях. Плюс три первых зама в сфере бюджета и собственности.

"Европейская солидарность" получила три портфеля глав комиссий: транспортной (Алексей Окопный), охраны здоровья (Марина Порошенко) и регламента (Леонид Емец). Кроме этого, представители партии Владимир Прокопив и Константин Усов назначены замами городского головы.

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У партии также по пять позиций секретарей и первых замов комиссий. Так, соратники Порошенко носят портфели секретарей комиссий по собственности, охране правопорядка, образованию, культуре и туризму, а также местному самоуправлению. Первые замы от "ЕС" — в бюджетной, земельной, транспортной, экологической и жилищно-коммунальной комиссиях.

Представители ОПЗЖ возглавили комиссии по вопросам общественного правопорядка (Александр Плужник) и регуляторной деятельности (Игорь Кириленко). Также партия получила посты секретарей в комиссиях по охране здоровья и цифровой трансформации и первых замов - в бюджетной, земельной и ЖКХ.

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Члены партии "Єдність" Александра Омельченко получили портфели глав комиссии по охране культурного наследия (Юлия Ярмоленко) и местного самоуправления (Роман Ярошенко). У партии экс-мэра три портфеля секретарей комиссий (охраны культурного наследия, промышленности и предпринимательства, регуляторной политики) и столько же первых замов — в области ЖКХ, культуры и охраны здоровья.

Представители "Батькивщины" возглавили комиссии по вопросам экологии (Денис Москаль) и ЖКХ (Александр Бродский). В бюджетной комиссии и комиссии по охране правопорядка у политсилы - позиции первых замов глав.

"Голос" возглавил комиссию по вопросам образования (Вадим Васильчук) и цифровой трансформации (Максим Нефедов). Первые замы от этой партии — в земельной и экологической комиссиях.

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