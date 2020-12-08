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В Киеве построят около 400 новых светофоров, - директор КП Черний

2 12013
В Киеве построят около 400 новых светофоров, - директор КП Черний
В столице должны построить около 400 новых светофорных объектов. Соответствующий указ уже подписал Киевский городской голова Виталий Кличко.

Об этом в эфире Громадського радіо сказал директор КП "Центр организации дорожного движения" Виктор Черний, информирует Цензор.НЕТ.

"Что такое светофорное регулирование? Это объект капитального строительства. Он не может появиться за день или за неделю. Это целая процедура: проектные работы через ProZorro, экспертиза, потом поиск подрядчиков через ProZorro. Все это занимает около года. Сегодня мы ставим вопрос о том, что эти объекты должны быть стратегическими, чтобы время сокращалось", - рассказывает он.

При необходимости установки светофора в месте концентрации ДТП по соответствующему распоряжению полиции такие работы выполняются за месяц-полтора.

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Топ комментарии

  • Pacersoft Assa
    Это еще что, при Черновецком их вообще выращивали.
  • Павел Лтпников
    Я думал всегда что светофоры устанавливают,оказываются их строят
  • kps
    жги исчо
    пример круг скоростного трамвая "Гната юры" - когда там работают светофоры так пробки по 200м во всех сторонах, когда они выключены спокойно все проезжают без задержек
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