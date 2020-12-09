США внесли Россию в список стран, правительства которых допустили "серьезные нарушения свободы вероисповедания", - Помпео

Соединенные Штаты предприняли шаги относительно нарушителей свободы вероисповедания.

Об этом говорится в опубликованном заявлении Госсекретаря США Майка Помпео, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

В список стран, вызывающих особую озабоченность за "систематические, продолжающиеся, вопиющие нарушения свободы вероисповедания" внесены Бирма, Китай, Эритрея, Иран, Нигерия, КНДР, Пакистан, Саудовская Аравия, Таджикистан и Туркменистан, в соответствии с Законом о международной религиозной свободе от 1998 года.

"Коморские Острова, Куба, Никарагуа и Россия внесены в специальный список для наблюдения за правительствами, которые допустили "серьезные нарушения свободы вероисповедания"", - отмечается в заявлении.

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"Аль-Шабааб", "Аль-Каида", "Боко Харам", "Хаят Тахрир аш-Шам", хуситы, ИГИЛ, ИГИЛ-Большая Сахара, ИГИЛ-Западная Африка, "Джамаат Наср аль-Ислам валь-Муслимин" и "Талибан" также добавлены в список в качестве субъектов, вызывающих особую озабоченность в соответствии с Законом Фрэнка Вульфа о международной религиозной свободе от 2016 года.

"Я рад сообщить, что Судан и Узбекистан были исключены из специального списка на основании значительного, конкретного прогресса, достигнутого их соответствующими правительствами за последний год. Их смелые реформы своих законов и практики служат образцом для подражания другим странам", - заявил Майк Помпео.

В документе отмечается, что Соединенные Штаты будут продолжать работать над тем, "чтобы положить конец злоупотреблениям и преследованиям по религиозным мотивам во всем мире, а также обеспечить, чтобы каждый человек, везде и в любое время, имел право жить согласно велениям совести".

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