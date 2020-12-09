Посла Украины в Нидерландах Ченцова избрали на должность в Постоянном арбитражном суде в Гааге, - МИД
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Посла Украины в Королевстве Нидерланды Всеволода Ченцова избрали на должность председателя Бюджетного комитета Постоянного арбитражного суда в 2021 году.
"Украина благодарна государствам-членам за доверенную ей роль и готова к сотрудничеству с другими руководящими органами суда с целью продвижения института мирного разрешения споров", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-службы МИД.
В ведомстве напоминают, что Постоянный арбитражный суд - старейшая организация в мире для мирного решения споров со штаб-квартирой в Гааге (Нидерланды). В прошлом году под ее эгидой рассматривалось около 200 межгосударственных, коммерческих и инвестиционных споров. Бюджетный комитет отвечает за финансовую политику и бюджетные аспекты работы суда.