Новости

Посла Украины в Нидерландах Ченцова избрали на должность в Постоянном арбитражном суде в Гааге, - МИД

3 2124
Посла Украины в Нидерландах Ченцова избрали на должность в Постоянном арбитражном суде в Гааге, - МИД
Посла Украины в Королевстве Нидерланды Всеволода Ченцова избрали на должность председателя Бюджетного комитета Постоянного арбитражного суда в 2021 году.

"Украина благодарна государствам-членам за доверенную ей роль и готова к сотрудничеству с другими руководящими органами суда с целью продвижения института мирного разрешения споров", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-службы МИД.

В ведомстве напоминают, что Постоянный арбитражный суд - старейшая организация в мире для мирного решения споров со штаб-квартирой в Гааге (Нидерланды). В прошлом году под ее эгидой рассматривалось около 200 межгосударственных, коммерческих и инвестиционных споров. Бюджетный комитет отвечает за финансовую политику и бюджетные аспекты работы суда.

Посла Украины в Нидерландах Ченцова избрали на должность в Постоянном арбитражном суде в Гааге, - МИД 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЕСПЧ объединил дело Украины против России с иском Нидерландов по MH17, - замминистра юстиции Лищина

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

ТОП-новости

все новости