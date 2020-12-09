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Наблюдатели ОБСЕ за сутки насчитали 28 нарушений перемирия на Донбассе

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Наблюдатели ОБСЕ за сутки насчитали 28 нарушений перемирия на Донбассе
Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала за прошедшие сутки 28 нарушений режима прекращения огня на Донбассе.

Об этом говорится в ежедневном отчете № 292/2020, опубликованном в 8 декабря, информирует Цензор.НЕТ.

"В Донецкой области СММ зафиксировала 28 нарушений режима прекращения огня, в том числе 12 выстрелов из стрелкового оружия севернее н. п. Веселое (неподконтрольный правительству, 9 км к северо-западу от Донецка) и 3 взрыва неопределенного происхождения днем 7 декабря в районе к югу от Донецкой фильтровальной станции (ДФС; 15 км к северу от Донецка). За предыдущие сутки в этой области было зафиксировано 20 нарушений режима прекращения огня, включая 7 очередей и выстрелов из стрелкового оружия вблизи ДФС. В Луганской области СММ не зафиксировала нарушений режима прекращения огня. За предыдущие сутки в этой области было зафиксировано 8 таких нарушений (взрывы неопределенного происхождения)", - говорится в сообщении.

В СММ отмечают, что после заседания Трехсторонней контактной группы 22 июля, на котором была достигнута договоренность о дополнительных мерах по усилению режима прекращения огня, начиная с 00:01 27 июля до конца отчетного периода СММ зафиксировала в общей сложности 3 246 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях (в том числе 1 347 взрывов, 110 пролетевших неопределенных боеприпасов, 37 вспышек дульного пламени, 38 осветительных ракет, а также 1 714 очередей и выстрелов).

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Топ комментарии

  • Yasina Nina
    А почему ОБСЕ не сообщает - с какой стороны были нарушения?
    Я ни разу не видела в сообщениях .... Наблюдатели ОБСЕ за сутки насчитали 28 нарушений перемирия на Донбассе - Цензор.НЕТ 4969
  • Порохобандерівець
    А ти думаєшь с какой?
  • Владислав Носковский
    А у штабі кажуть, що ОБСЄ бреше, і порушень не було.
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