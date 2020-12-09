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COVID-19: в Украине умерло рекордное количество человек - 276, выздоровели - 14 554, выявлены 12 585 новых случаев

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COVID-19: в Украине умерло рекордное количество человек - 276, выздоровели - 14 554, выявлены 12 585 новых случаев
В Украине по состоянию на утро среды, 9 декабря, зафиксированы 12 585 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших - 14 554 человек, умерли 276 пациентов.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"12 585 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 9 декабря 2020. В частности, заболели 654 ребенка и 682 медработника.

Также за минувшие суткиCOVID-19: в Украине умерло рекордное количество человек - 276, выздоровели - 14 554, выявлены 12 585 новых случаев 06

COVID-19: в Украине умерло рекордное количество человек - 276, выздоровели - 14 554, выявлены 12 585 новых случаев 03госпитализирован - 1 281 человек;

COVID-19: в Украине умерло рекордное количество человек - 276, выздоровели - 14 554, выявлены 12 585 новых случаев 03летальных случаев - 276;

COVID-19: в Украине умерло рекордное количество человек - 276, выздоровели - 14 554, выявлены 12 585 новых случаев 03выздоровели - 14 554 человека;

COVID-19: в Украине умерло рекордное количество человек - 276, выздоровели - 14 554, выявлены 12 585 новых случаев 03осуществлено тестирований за сутки - 58 271 (в том числе методом ПЦР - 37 822, методом ИФА - 20 449).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": COVID-19: за сутки в мире умерли 11,7 тыс. человек, выявили 584,4 тыс. новых случаев. Общее число инфицированных превысило 68,5 млн.

За все время пандемии в УкраинеCOVID-19: в Украине умерло рекордное количество человек - 276, выздоровели - 14 554, выявлены 12 585 новых случаев 06

COVID-19: в Украине умерло рекордное количество человек - 276, выздоровели - 14 554, выявлены 12 585 новых случаев 08заболели - 845 343 человека;

COVID-19: в Украине умерло рекордное количество человек - 276, выздоровели - 14 554, выявлены 12 585 новых случаев 08выздоровели - 451 118 человек;

COVID-19: в Украине умерло рекордное количество человек - 276, выздоровели - 14 554, выявлены 12 585 новых случаев 08летальных случаев - 14 204;

COVID-19: в Украине умерло рекордное количество человек - 276, выздоровели - 14 554, выявлены 12 585 новых случаев 08проведено ПЦР-тестирований - 487 650.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1728), Одесской (1270), Киевской (943), Черкасской (815) и Запорожской (813) областях", - рассказал Степанов.

COVID-19: в Украине умерло рекордное количество человек - 276, выздоровели - 14 554, выявлены 12 585 новых случаев 11
COVID-19: в Украине умерло рекордное количество человек - 276, выздоровели - 14 554, выявлены 12 585 новых случаев 12

Топ комментарии

  • Порохобандерівець
    Якщо зменшити кількість тестів- кількість нових виявлених випадків теж зменшиться. А те що росте смертність- не задумуйтеся. Подивіться по тєліку ;Свати; і підкріпіть скрєпи переглядом відосіка від Голобородька.
  • Підлога Маккартні
    так и есть COVID-19: в Україні померла рекордна кількість людей - 276, одужали - 14 554, виявлено 12 585 нових випадків - Цензор.НЕТ 719
    COVID-19: в Україні померла рекордна кількість людей - 276, одужали - 14 554, виявлено 12 585 нових випадків - Цензор.НЕТ 4231
  • Ksenia VB
    Не всіх зараз тестять.
    Знаю родину, в якій тестували лише одну людину, а хворіли всі.
    Тому цифіру можна сміливо множити на три.
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