COVID-19: в Украине умерло рекордное количество человек - 276, выздоровели - 14 554, выявлены 12 585 новых случаев
Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.
"12 585 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 9 декабря 2020. В частности, заболели 654 ребенка и 682 медработника.
Также за минувшие сутки
госпитализирован - 1 281 человек;
летальных случаев - 276;
выздоровели - 14 554 человека;
осуществлено тестирований за сутки - 58 271 (в том числе методом ПЦР - 37 822, методом ИФА - 20 449).
За все время пандемии в Украине
заболели - 845 343 человека;
выздоровели - 451 118 человек;
летальных случаев - 14 204;
проведено ПЦР-тестирований - 487 650.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1728), Одесской (1270), Киевской (943), Черкасской (815) и Запорожской (813) областях", - рассказал Степанов.