COVID-19: за сутки в мире умерли 11,7 тыс. человек, выявили 584,4 тыс. новых случаев. Общее число инфицированных превысило 68,5 млн.

По состоянию на утро 9 декабря в мире зарегистрировали 584 414 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 11 714 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 68 568 678 случаев инфицирования, из них 584 414 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 1 563 132 человека, из них 11 714 за минувшие сутки.

Побороли болезнь и вылечились 47,4 млн человек.

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В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Россия и Франция.

Украина находится на 17-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 11-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы – шестую. Перед нашим государством оказались Россия,Германия, Италия, Франция и Великобритания.



