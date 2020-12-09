Маски и вакцинация: Байден представил план борьбы с COVID-19 на первые 100 дней своего президентства

Избранный президент США Джо Байден изложил свой план борьбы с пандемией коронавируса в течение первых 100 дней своего пребывания в должности.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщает CNN.

По словам Байдена, его администрация проведет 100 млн вакцинаций после того, как он вступит в должность.

Также Байден повторил свое предложение ужесточить требования к ношению масок. По его словам, их ношение должно стать обязательным в зданиях, принадлежащих федеральному правительству, и в общественном транспорте.

Он добавил, что не рассчитывает победить пандемию в США за первые 100 дней своего президентства.

"Мы не сразу попали в эту неразбериху и не сможем выйти из нее быстро. Это займет некоторое время", - констатировал он.

Байден указал, что необходимы немедленные действия, чтобы задействовать достаточно ресурсов для распространения и производства вакцины.

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Напомним, Министерство здравоохранения и социальных служб США совместно с Министерством обороны объявили о соглашении, подписанном с компанией Moderna о производстве и поставке 100 млн доз вакцины против COVID-19.

Ранее главный инфекционист США Энтони Фаучи заявлял, что даже после появления вакцины от коронавируса останется потребность в ношении защитных масок и социальном дистанцировании.