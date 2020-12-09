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Кравчук о переговорах с РФ: Мы исчерпали все возможности и видим тупик

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Кравчук о переговорах с РФ: Мы исчерпали все возможности и видим тупик
Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук намерен предложить России отложить дорожные карты и сосредоточиться на выполнении уже согласованных решений в рамках нормандского формата. В случае отказа российской стороны он предлагает перейти к более решительным мерам давления для прогресса в переговорах.

"Давление на Россию должно быть, она другого не понимает, она никогда не считала политико-дипломатический переговорный процесс возможным для себя", - заявил Кравчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Одним из шагов давления является наложение новых санкций на Россию в виде отключения от международной платежной системы SWIFT.

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"Мы официально должны сказать: мы сделали все, исчерпали все возможности и видим тупик. Но это не значит, что мы уже завтра прекратим минский формат. Мы и дальше будем в нем работать, прилагать все усилия, но когда увидим, что мы уже пошли на последние шаги, тогда будет "план Б", - добавил Кравчук.

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Топ комментарии

  • Гена Сенкевич
    Да вы шо. Как неожиданно.
  • Василий Бондарев
    Тупик кацапы организовали еще в 14-м году, но слабовидящие пукающие дедушки рассмотрели его только в конце 20- го.
  • Sr. YouTubeMan
    Идите на передок возвращайте ВСУ на прежние позиции.
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