Кравчук о переговорах с РФ: Мы исчерпали все возможности и видим тупик

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук намерен предложить России отложить дорожные карты и сосредоточиться на выполнении уже согласованных решений в рамках нормандского формата. В случае отказа российской стороны он предлагает перейти к более решительным мерам давления для прогресса в переговорах.

"Давление на Россию должно быть, она другого не понимает, она никогда не считала политико-дипломатический переговорный процесс возможным для себя", - заявил Кравчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Одним из шагов давления является наложение новых санкций на Россию в виде отключения от международной платежной системы SWIFT.

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"Мы официально должны сказать: мы сделали все, исчерпали все возможности и видим тупик. Но это не значит, что мы уже завтра прекратим минский формат. Мы и дальше будем в нем работать, прилагать все усилия, но когда увидим, что мы уже пошли на последние шаги, тогда будет "план Б", - добавил Кравчук.