COVID-19: в Киеве за сутки более 1 700 новых случаев, в тройку лидеров также попали Одесчина - 1 270 и Киевщина - 943

За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в г. Киев (1728), Одесской (1270) и Киевской (943) областях.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.

По состоянию на утро 9 декабря в Киеве коронавирусом заболели 1728 человек.

Общее количество инфицированных составляет 84 538 человек.

Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 1 498 человек, за прошедшие сутки - 34. С начала эпидемии выздоровели 26 403 пациента.

По состоянию на 9 декабря количество активных больных в Киеве составляет 56 637 человек.

Отметим, что наибольшее количество инфицированных коронавирусом за сутки в Киеве было зафиксировано 1 декабря 2020 года. Тогда суточный прирост заболевших составил 1 799 человек.

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В тройку лидеров по суточной заболеваемости коронавирусом также попали Одесская и Киевская области.

Так, в Одесской области коронавирусом заболели 1270 человек. Общее количество инфицированных составляет 54 123 человека. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 703 человек, за минувшие сутки - 22. С начала эпидемии выздоровели 15 591 пациент. Количество активных больных в Одесской области составляет 37 829 человек.

В Киевской области суточный прирост заболевших коронавирусом составил 943 человека. Общее количество инфицированных - 45 497. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 780 человека, за минувшие сутки - 16. С начала эпидемии выздоровели 17 476 пациентов. Количество активных больных в Киевской области - 27 241.