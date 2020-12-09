COVID-19: в Киеве за сутки более 1 700 новых случаев, в тройку лидеров также попали Одесчина - 1 270 и Киевщина - 943
Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.
По состоянию на утро 9 декабря в Киеве коронавирусом заболели 1728 человек.
Общее количество инфицированных составляет 84 538 человек.
Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 1 498 человек, за прошедшие сутки - 34. С начала эпидемии выздоровели 26 403 пациента.
По состоянию на 9 декабря количество активных больных в Киеве составляет 56 637 человек.
Отметим, что наибольшее количество инфицированных коронавирусом за сутки в Киеве было зафиксировано 1 декабря 2020 года. Тогда суточный прирост заболевших составил 1 799 человек.
В тройку лидеров по суточной заболеваемости коронавирусом также попали Одесская и Киевская области.
Так, в Одесской области коронавирусом заболели 1270 человек. Общее количество инфицированных составляет 54 123 человека. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 703 человек, за минувшие сутки - 22. С начала эпидемии выздоровели 15 591 пациент. Количество активных больных в Одесской области составляет 37 829 человек.
В Киевской области суточный прирост заболевших коронавирусом составил 943 человека. Общее количество инфицированных - 45 497. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 780 человека, за минувшие сутки - 16. С начала эпидемии выздоровели 17 476 пациентов. Количество активных больных в Киевской области - 27 241.