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Степанов об уменьшении тестирования на COVID-19: Меньше людей с признаками коронавируса стали обращаться в больницы

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Степанов об уменьшении тестирования на COVID-19: Меньше людей с признаками коронавируса стали обращаться в больницы
Министр здравоохранения Максим Степанов объяснил уменьшение количества проведенных тестов на коронавирус.

Об этом Степанов заявил в ходе онлайн-брифинга, информирует Цензор.НЕТ.

"Начинают сейчас рассказывать, что у нас количество заболевших упало, потому что якобы мы начали меньше тестировать. Понятно, что это не так. На сегодняшний день мы тестируем людей, имеющих признаки коронавирусной болезни или поступающих в больницы с пневмониями", - отметил глава Минздрава.

Степанов добавил, что имеет в виду тестирование методом ПЦР.

"Следовательно, когда уменьшается количество обращений людей, которые имеют признаки коронавирусной болезни, то понятно, что и уменьшается количество тестирований. Но сейчас я дал соответствующее задание, чтобы мы пересмотрели наши стандарты и расширили круг лиц, которых мы тестируем. В том числе и методом ПЦР и экспресс-тестами на антиген, которые мы уже начали поставлять", - объяснил министр.

По словам Степанова, также уменьшилось и количество пациентов, которых госпитализируют. 

"Если взять статистику недели до недели - у нас уменьшилась (госпитализация. - Ред.) на полторы тысячи. Было 11 606 человек, которых госпитализировали до 29 ноября, и соответственно - 10 100 на прошлой неделе", - добавил глава Минздрава.

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Топ комментарии

  • Вася Шевченко f77d76ba
    не ищите логику!
    какая может быть зависимость от меньшего количества тестов и меньшего показателя заболеваемости? ну какая?...да прямая!!! не на кофейной же гуще основываться! или таки на ней?
    какая может быть зависимость от наличия (вернее отсутствия) мест в в больницах и количестве госпитализированных? ну какая??? да прямая!!! если забиты коридоры и кислорода каждому на 15-20 мин 3 раза в день...то куда принимать новых? тем более в больницу тащут уже синих...которым 15 мин вдохов это ничто!
    так что...ни с логикой...ни с аналитикой...ни с математикой...как-то не сложилось...там, на Олимпе
  • Oleksandr Boiko
    та и на Новый год с короной в больничке не хочется проводить праздники... вот и сидят дома , покашливая...
  • 18c49ed2
    Врет, как дышит. Больницы забиты пациентами. Эпидемия гриппа растёт, а первые признаки там как у ковида. Определить можно только тестом.
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