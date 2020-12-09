Более половины коек для пациентов с коронавирусом обеспечены кислородом, - Степанов

Всего в Украине выделили 62 тысяч коек для пациентов с COVID-19. При этом более 33,5 тыс. (54%) коек обеспечены кислородом.

Об этом в ходе онлайн-брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает Цензор.НЕТ.

"Сейчас у нас 62 198 коек, выделенных под COVID-19, из них 33 606, то есть 54%, обеспечены кислородом. Но, понятно, что эта ситуация отличается от региона к региону", - сказал Степанов.

По словам главы Минздрава, проблемы с обеспечением кислорода решаются путем увеличения кислородных точек в больницах.

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