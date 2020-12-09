Украина готова в дальнейшем работать в рамках "Нормандского формата", - делегация в ТКГ

Делегация в Трехсторонний контактной группе заявила, что Украина готова в дальнейшем работать в рамках "Нормандского формата".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение украинской делегации.

Отмечается, что сегодня годовщина Парижского саммита лидеров стран "Нормандского формата".

"Выполнение договоренностей лидеров Н4, как и всего пакета Минских договоренностей, остаются для Украины основой политико-дипломатического урегулирования российско-украинского вооруженного конфликта и восстановления мира в Донбассе", - сообщила делегация.

Отмечается, что благодаря активизации деятельности ТКГ "стабилизировалась ситуация с безопасностью в зоне конфликта, что, несмотря на продолжение провокаций со стороны вооруженных формирований Российской Федерации, имело следствием существенное уменьшение количества человеческих жертв и разрушений критической инфраструктуры".

В делегации также напоминают, что в декабре 2019 года и апреле 2020 года состоялись взаимные обмены пленными, благодаря которым удалось вернуть из плена многих наших соотечественников.

Отмечается, что следующими шагами делегация видит:

дальнейшее освобождение удерживаемых лиц,

обеспечение полного и безусловного допуска международных организаций, прежде всего Международного комитета Красного креста, ко всем удерживаемым лицам,

открытие и надлежащее функционирования пунктов пропуска через линию разграничения,

выполнение безопасности условий (разминирование, разведения войск),

продолжении обсуждения рабочих предложений Украины по выполнению политических аспектов Общых согласованных выводов Парижского саммита от 9 декабря 2019 года.

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"Украина подтверждает свою готовность и в дальнейшем работать в рамках "Нормандского формата" для выполнения достигнутых лидерами четырех стран договоренностей", - говорится в сообщении.

Делегация также призвала Россию "принять все надлежащие шаги для продолжения работы упомянутых форматов для выполнения всех решений, принятых на уровне лидеров четырех стран, а также осуществить реальные шаги по урегулированию вооруженного конфликта на основе норм и принципов международного права, уважения государственного суверенитета и территориальной целостности Украины".

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Напомним, 9 декабря 2019 года в Париже в Елисейском дворце состоялся саммит глав государств и правительств стран "нормандской четверки" - Франции, Германии, России и Украины. По итогам встречи стороны согласовали ряд договоренностей, среди которых - определить новые КПВВ, провести обмен удерживаемых лиц, ввести прекращение огня и тому подобное.