Ситуация с COVID-19 в Украине стабилизировалась, - Степанов
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Ситуация с распространением коронавирусной болезни в Украине стабилизировалась. В стране уменьшилось количество заболевших, а также количество госпитализаций.
Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, в Украине удалось сбить "ураганное распространение коронавируса" за счет введенных ранее карантинных ограничений.
"Ситуация по количеству больных полностью стабилизировалась на сегодняшний день. Если мы сравниваем недельную статистику, мы видим уменьшение количества больных, уменьшение количества госпитализированных", - сказал Степанов.