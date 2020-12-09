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Ситуация с COVID-19 в Украине стабилизировалась, - Степанов

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Ситуация с COVID-19 в Украине стабилизировалась, - Степанов
Ситуация с распространением коронавирусной болезни в Украине стабилизировалась. В стране уменьшилось количество заболевших, а также количество госпитализаций.

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, в Украине удалось сбить "ураганное распространение коронавируса" за счет введенных ранее карантинных ограничений.

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"Ситуация по количеству больных полностью стабилизировалась на сегодняшний день. Если мы сравниваем недельную статистику, мы видим уменьшение количества больных, уменьшение количества госпитализированных", - сказал Степанов.

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