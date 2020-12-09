Американский летчик-испытатель Йегер, первым преодолевший скорость звука, умер в возрасте 97 лет

В возрасте 97 лет умер американский летчик-испытатель Чак Йегер, первым превысивший скорость звука.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Twitter сообщила жена летчика Виктория.

"Невероятная, хорошо прожитая жизнь, величайший пилот Америки, сила, приключения и патриотизм останутся в памяти навсегда", - говорится в сообщении.

Йегер скончался около 21:00 7 декабря.

Чак Йегер первым в истории преодолел звуковой барьер во время испытаний экспериментального самолета Bell X-1 14 октября 1947 года.

Йегер родился в 1923 году, поступил на службу в авиацию в 1941 году в возрасте 18 лет. Во время Второй мировой войны совершил 64 боевых вылета и сбил 13 немецких самолетов, из них пять – во время одного вылета. После войны был летчиком испытателем, затем служил на командных должностях в ВВС, закончив карьеру в звании бригадного генерала в 1975 году. Йегер провел в воздухе более 10 000 часов и летал более чем на 150 военных самолетах.

О Йегере снят фильм The Right Stuff, получившей в 1984 году четыре Оскара.

Читайте: Известный одесский бизнесмен Вадим Черный умер в столичной больнице от осложнений, вызванных COVID-19