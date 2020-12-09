Зеленский о годовщине саммита "Нормандской четверки": "Путь к миру нелегкий, но знаю - мы сможем". ФОТО
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Президент Владимир Зеленский по случаю годовщины саммита лидеров "Нормандской четверки" в Париже заверил, что хоть путь к миру нелегкий, "мы сможем".
Об этом он написал в Твиттере, сообщает Цензор.НЕТ.
"Путь к миру нелегкий, но знаю - мы сможем", - отметил Президент.
Зеленский также опубликовал фото четырех лидеров "нормандской четверки", сделанное за столом переговоров в Париже.
Напомним, 9 декабря 2019 года в Париже состоялся саммит лидеров "Нормандского формата" - Украины, Франции, Германии и России.