119 политических партий до сих пор не подали ни одного отчета за 2020 год, - НАПК

В Национальном агентстве по предотвращению коррупции сообщили, что из более чем 360 политических партий - 119 до сих пор не подали отчеты за текущий год.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАПК.

"Только 242 подали отчеты за этот год. Всего по данным Министерства юстиции в Украине зарегистрирована 361 политическая партия, 12 из которых были созданы в этом году. В 2019 году свои отчеты подали 275 партий. Таким образом, 72 партии так и не отчитались о своей деятельности даже за 2019 год", - говорится в сообщении.

В НАПК подчеркивают, что конечная дата представления отчета за текущий год - 9 февраля 2021.

"НАПК уже проверило 406 отчетов политических партий, представленных за этот год, что составляет почти 80% от общего количества поданных отчетов. НАПК призывает партии не ждать последней даты подачи отчета", - говорится в сообщении.

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