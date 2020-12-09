Шабунин: "Порошенко за неделю уволил Свинарчука, а Зеленский две недели не может уволить Татарова"

Президент Владимир Зеленский продолжает спасать Олега Татарова от подозрения НАБУ, а также помогает ему коммуникационно и политически.

Об этом рассказал глава "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.

"Зеленский очень любит подчеркивать свое отличие от Порошенко. На этот раз я ему помогу.

Порошенко через неделю после скандала уволил Свинарчука (Гладковского).

Зеленский уже две недели защищает Татарова.

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Мало того, что он не уволен, президент продолжает спасать Татарова от подозрения НАБУ, а также помогает ему коммуникационно и политически.

По ссылке блог о том, что личное решение Зеленского отмазывать Татарова - это выстрел и себе, и стране в голову.

И мотивация президента, на мой взгляд, не имеет особого значения:

- он просто не понимает, что происходит (я в это не верю)

- коррупционное преступление подчиненного для него не проблема;

- он считает Татарова незаменимым.

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"Какая разница" (тм) !?

Любой из этих мотивов свидетельствует о том, что Зеленскому плевать как на закон и справедливость, так и доверие украинцев, которые поверили в "победим коррупцию".

На головы последних Офис Зеленского вчера, простите, опорожнился следующими официальными сообщениями: "Олег Татаров провел встречу с членами рабочей группы по вопросам реформирования уголовной юстиции ...", - заявил Шабунин.

Напомним, 22 октября 2019 года Антикоррупционный суд арестовал экс-нардепа Микитася с возможностью залога 80 млн грн. Под стражу его взяли прямо в зале заседаний.

По версии следствия, ГУ Нацгвардии Украины и компания-застройщик "Укрбуд", принадлежащая экс-нардепу, заключили соглашение, по которому на территории бывшей военной части должны были построить жилой комплекс. За это Нацгвардия должна была получить там 50 квартир и 30 паркомест. Однако, в 2016-2017 годах стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме на окраине Киева. Как потом установила проведенная экспертиза, стоимость квартир на окраине на 81 635 448 грн меньше той, в которую оценили квартиры на Печерске. По делу проходят четыре человека.

Вместе с тем, Микитась сотрудничает со следствием. Он засвидетельствовал совершение преступления замглавы ОП Олегом Татаровым и предоставил соответствующие доказательства.

Позже стало известно, что НАБУ расследует дело против Татарова.

2 декабря ВАКС арестовал подельника Татарова Дубоноса с возможностью выхода под 1 млн грн залога. Однако, операция НАБУ по задержанию Татарова сорвана: Венедиктова отстранила от дела всех прокуроров САП. В НАБУ заявили, что Офис Генпрокурора препятствует привлечению к ответственности виновных по делу Нацгвардии.

Сам Татаров заявил: "Меня никто не планировал задерживать".