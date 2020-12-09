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Кабмин предлагает ввести локдаун с 8 по 25 января, - СМИ

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Кабмин предлагает ввести локдаун с 8 по 25 января, - СМИ
Кабинет Министров определился с датой введения локдауна в Украине. Локдаун намерены ввести с 8 по 25 января 2021 года.

Об этом свидетельствует проект постановления, находящийся в распоряжении LB.ua, передает Цензор.НЕТ.

"Идет обсуждение. Решение будет во второй половине дня", - сообщил изданию один из членов Кабмина.

Второй член правительства подтвердил информацию. "Все правильно, дискуссия открыта. Сегодня определимся точно", - сказал собеседник.

Согласно предложениям, карантин, введенный до конца года, будет продлен до 28 февраля 2021 года.

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Топ комментарии

  • Владислав Изюмский
    Если и вводить, то с 25 этого месяца, чтобы отсечь праздники. А после праздников будет уже поздно. Но бубочке важны корпоративы, Уне ход мысли такой. Клоун это навсегда.
  • wake up-UA
    А як же... Кабмин предлагает ввести локдаун с 8 по 25 января, - СМИ - Цензор.НЕТ 6971
    Кабмин предлагает ввести локдаун с 8 по 25 января, - СМИ - Цензор.НЕТ 4533
  • Паравоз
    Если количество заболевших уменьшается!
    Зачем локдаун?
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