Кабмин предлагает ввести локдаун с 8 по 25 января, - СМИ

Кабинет Министров определился с датой введения локдауна в Украине. Локдаун намерены ввести с 8 по 25 января 2021 года.

Об этом свидетельствует проект постановления, находящийся в распоряжении LB.ua, передает Цензор.НЕТ.

"Идет обсуждение. Решение будет во второй половине дня", - сообщил изданию один из членов Кабмина.

Второй член правительства подтвердил информацию. "Все правильно, дискуссия открыта. Сегодня определимся точно", - сказал собеседник.

Согласно предложениям, карантин, введенный до конца года, будет продлен до 28 февраля 2021 года.

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