Соболев призвал прийти сегодня на протест под ОП: Пресс-релиз о совещании под председательством Татарова - классическое тестирование реакции общества

Вчера Офис Президента выпустил пресс-релиз о совещании под председательством Олега Татарова - "по реформированию уголовной юстиции". Такой пресс-релиз - классическое тестирование реакции. "А что вы сделаете, если мы дальше будем прикрыватьТатарова"? Вот почему я сегодня пойду с протестом под Офис Президента. В такие моменты реакция граждан является обязательной.

Об этом сообщил бывший глава комитета ВР по борьбе с коррупцией Егор Соболев, передает Цензор.НЕТ.

"Владимир Зеленский и весь его офис сейчас внимательно смотрят, какой будет наша реакция на сохранение в должности Олега Татарова. Каждый чиновник, какой бы он ни был, ВСЕГДА тщательно изучает, как реагируют на его действия или бездействие люди. "Никаких протестов? Значит никого это по-настоящему не волнует, делаем как договаривались. Люди вышли на улицу? Сколько их? Можно продолжать, еще просто сделать пару заявлений? Главное, чтобы в это время не произошло новых разоблачений, наберу этого. Людей больше? А что говорят силовики? Может, этим пожертвовать?"

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Вызов нашей юной демократии - большинство граждан до сих пор не осознает, какая сила в их руках. То есть проявлять ее на выборах большинство уже учится. А вот выход с демонстрацией собственной позиции на улицу далее рассматривается как крайнее средство. В результате уже не первый Президент ошибочно воспринимает это как зеленый свет для оборудок.

Уже неделю как заместителя председателя Офиса Президента Олега Татарова оберегают от объявления подозрения в содействии разворовыванию квартир Национальной гвардии стоимостью более 81 миллиона гривен. Назначенная Зеленским Генпрокурор Ирина Венедиктова вопреки закону расформировали группу антикоррупционных прокуроров, которые вели расследование. Зеленский все дни отмалчивается. Вчера его Офисом был выпущен пресс-релиз о совещании под председательством Татарова - "по реформированию уголовной юстиции". Такой пресс-релиз - классическое тестирование реакции. "А что вы сделаете, если мы дальше будем прикрыватьТатарова"? Татарова, который топтался по Уголовному кодексу еще во время избиения, похищения и убийств людей на Майдане. Вот почему я сегодня пойду с протестом под Офис Президента. В такие моменты реакция граждан является обязательной", - призвал Соболев.

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Напомним, 22 октября 2019 года Антикоррупционный суд арестовал экс-нардепа Микитася с возможностью залога 80 млн грн. Под стражу его взяли прямо в зале заседаний.

По версии следствия, ГУ Нацгвардии Украины и компания-застройщик "Укрбуд", принадлежащая экс-нардепу, заключили соглашение, по которому на территории бывшей военной части должны были построить жилой комплекс. За это Нацгвардия должна была получить там 50 квартир и 30 паркомест. Однако, в 2016-2017 годах стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме на окраине Киева. Как потом установила проведенная экспертиза, стоимость квартир на окраине на 81 635 448 грн меньше той, в которую оценили квартиры на Печерске. По делу проходят четыре человека.

Вместе с тем, Микитась сотрудничает со следствием. Он засвидетельствовал совершение преступления замглавы ОП Олегом Татаровым и предоставил соответствующие доказательства.

Позже стало известно, что НАБУ расследует дело против Татарова.

2 декабря ВАКС арестовал подельника Татарова Дубоноса с возможностью выхода под 1 млн грн залога. Однако, операция НАБУ по задержанию Татарова сорвана: Венедиктова отстранила от дела всех прокуроров САП. В НАБУ заявили, что Офис Генпрокурора препятствует привлечению к ответственности виновных по делу Нацгвардии.

Сам Татаров заявил: "Меня никто не планировал задерживать".



