В ВСУ зафиксирован 30-й летальный случай из-за COVID-19, за сутки выявили 111 инфицированных, - Командование Медсил
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Командования медсил ВСУ в Facebook.
Всего за время пандемии выздоровели - 8309 человек.
На изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 527 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в течение ближайших трех суток - 96 человек.
"К сожалению, в Вооруженных Силах Украины зафиксировано 30 летальный случай вызванный заболеванием острой респираторной болезнью COVID-19.
Работник ВС Украины находился на стационарном лечении в инфекционном отделении Винницкой ГКБ. Результат ПЦР-тестирования на COVID-19 от 25.11.2020. Несмотря на проведенные лечебные мероприятия, состояние пациента ухудшалось, проведена интенсивная терапия, которая, к сожалению, положительного результата не дала. По имеющейся информации больной имел сопутствующие хронические заболевания.
Выражаем соболезнования близким и родным ...", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что за прошедшие сутки зарегистрировано 111 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. Из них в учреждения здравоохранения госпитализированы 9 человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение.
На лечении дома под наблюдением медицинской службы находятся 102 человека. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.