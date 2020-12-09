В ВСУ зафиксирован 30-й летальный случай из-за COVID-19, за сутки выявили 111 инфицированных, - Командование Медсил

По состоянию на 10:00 9 декабря в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеют - 3120 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Командования медсил ВСУ в Facebook.

Всего за время пандемии выздоровели - 8309 человек.

На изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 527 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в течение ближайших трех суток - 96 человек.

"К сожалению, в Вооруженных Силах Украины зафиксировано 30 летальный случай вызванный заболеванием острой респираторной болезнью COVID-19.

Работник ВС Украины находился на стационарном лечении в инфекционном отделении Винницкой ГКБ. Результат ПЦР-тестирования на COVID-19 от 25.11.2020. Несмотря на проведенные лечебные мероприятия, состояние пациента ухудшалось, проведена интенсивная терапия, которая, к сожалению, положительного результата не дала. По имеющейся информации больной имел сопутствующие хронические заболевания.

Выражаем соболезнования близким и родным ...", - говорится в сообщении.

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Также сообщается, что за прошедшие сутки зарегистрировано 111 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. Из них в учреждения здравоохранения госпитализированы 9 человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение.

На лечении дома под наблюдением медицинской службы находятся 102 человека. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.