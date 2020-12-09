Законы о поддержке бизнеса на карантине опубликовали в "Голосе Украины": завтра они вступают в силу

Законы по поддержке бизнеса на период карантина, инициированные Президентом Владимиром Зеленским, опубликованные в официальной газете Верховной Рады "Голос Украины".

Законы обнародован на сайте издания, передает Цензор.НЕТ.

Закон о социальной поддержке застрахованных лиц и субъектов хозяйствования на период осуществления ограничительных противоэпидемических мероприятий, введенных с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19 предусматривает предоставление единовременной материальной помощи в размере 8 тыс.грн наемным работникам, колторые потеряли часть заработной платы вследствие введения карантина, и физическим лицам-предпринимателям, которые потеряли часть дохода вследствие карантина.

ФОПы не смогут получить помощь, если они зарегистрированы менее чем за три месяца до вступления в силу данного закона; если в 2020 году уплатили ЕСВ за себя менее чем за три месяца, а также если их вид деятельности не подпадает под карантин.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Минсоцполитики рассказало, какие ФОПам нужны документы для возобновления выплат на детей: нужно успеть подать до 15 декабря

Кроме того, документ предусматривает предоставление единовременной материальной помощи компаниям для выплат наемным работникам, чтобы не сокращать их во время действия карантина. Эта норма касается предприятий, которые (на время вступления в силу закона) вынужденно сократили или могут сократить продолжительность рабочего времени работников из-за простоя в связи с внедрением карантина.

Размер помощи рассчитывается пропорционально сокращению рабочего времени работника, но не может превышать 8 тыс. грн.

Также закон предусматривает единовременную компенсацию субъектам хозяйствования с целью возмещения расходов, понесенных на уплату единого взноса (ЕСВ) на общеобязательное государственное социальное страхование.

Размер единовременной компенсации составит среднемесячную сумму ЕСВ по расчетам последних 10 месяцев.

Компенсации получат те компании, которые пострадают от введения карантина. Однако компенсация не будет предоставляться, если по ЕСВ есть задолженность.

Кроме того, закон предусматривает продление действия лицензий компаниям на продажу алкоголя в период карантина, а также в течение трех месяцев после его окончания. Документам разрешительного характера продлевают действие на период карантина и в течение трех месяцев после его окончания. Продлевается и срок действия договоров аренды государственного и коммунального имущества, которые заканчиваются в период карантина, и в течение одного месяца со дня его окончания.

Закон о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины по социальной поддержке налогоплательщиков на период осуществления ограничительных противоэпидемических мероприятий, введенных с целью предотвращения распространения на территории Украины болезни COVID-19 предусматривает ряд налоговых стимулов для граждан, малого и среднего бизнеса на период возможного объявления карантина.

В частности, списывается налоговый долг налогоплательщикам в случае, если совокупный размер долга плательщика по всем налогам и сборам не превышает 3060 грн.

Плательщики единого налога первой группы освобождаются от уплаты этого налога за декабрь 2020 года и январь - май 2021 года.

Также до 29 декабря 2021 отсрочено погашение налогового долга налогоплательщиков - физических лиц, в том числе самозанятых лиц, который в общей сумме не превышает 6800 грн.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Средства на поддержку бизнеса будут выплачивать из Фонда по борьбе с COVID-19, - нардеп "Голоса" Васильченко

Закон "О внесении изменений в статью 28 Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" расширяет перечень направлений, по которым могут использоваться средства Фонда по борьбе с последствиями эпидемии коронавируса. В частности, этими средствами может финансироваться: единовременная материальная помощь гражданам в случае усиления карантина; материальная помощь бизнесу для сохранения рабочих мест; одноразовая компенсация бизнесу для уплаты ЕСВ за наемных работников.

Все три закона вступают в силу на следующий день после опубликования.