Шахтеры бастуют на Волыни, во Львовской и Донецкой областях, - Волынец

Председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что горняки ряда шахт Волыни, Львовщины и Донетчины прекратили работу, требуя погашения задолженности по заработной плате.

Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Волынец сообщил, что в г. Нововолынске горняки второй смены шахты "Бужанская" со вчерашнего дня остаются под землей - отказываются выйти из шахты. Также на шахте "№ 9 Нововолынская" работники первой смены отказались спускаться в шахту и организованно продвигаются в сторону здания администрации объединения ГП "Волыньуголь".

Кроме того, на Львовщине 75 горняков третьей смены шахты "Лесная" ГП "Львовуголь" спустились в шахту, но отказываются приступать к работе.

На Донетчине с прошлой недели протестуют горняки шахты "Украина" (ГП "Селидовуголь"). Также на шахте "Капитальная" в г. Мирнограде шахтеры окончательно прекратили все работы. В данный момент перекрывают дорогу в центральной части города, в районе здания городского совета.

Кроме того, по словам Волынца, в Киеве у здания Кабинета Министров сегодня проходит акция протеста работников ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат" с требованиями погасить 143 млн грн задолженности по заработной плате перед работниками ГП "Восток ГОК", возобновить полноценную работу предприятия.

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