Хомчак объяснил, почему на Донбассе невозможно военное решение: Потери будут исчисляться четырехзначными цифрами. Мы готовы к этому?

Если на Донбассе начать активные боевые действия, будет немало жертв среди гражданского населения, пояснил Хомчак.

Военного решения вопроса на Донбассе нет. Военное решение невозможно по многим причинам. Об этом заявил главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Руслан Хомчак в интервью АрміяInform, передает Цензор.НЕТ.

"В этом контексте еще раз хочу высказать не только свое мнение, но и обоснованную позицию Генштаба, экспертов: сугубо военного решения вопроса на Донбассе нет. Военное решение невозможно по многим причинам", - заявил Хомчак

Он объяснил, что в таком случае, во-первых, Украину могут обвинить в нарушении международного гуманитарного права в части ведения военных действий на территории густонаселенных районов.

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"Вы знаете, что такое Донбасс. Когда один населенный пункт переходит в другой. Если начать там активные боевые действия, будет немало жертв среди гражданского населения", - отметил он.

"Во-вторых, будут серьезные потери и среди военных. Их будут исчислять трех-четырехзначными цифрами за продвижение вглубь оккупированных территорий. Мы готовы к этому?",- задался вопросом Хомчак.

Также он отметил, что надо не забывать, что у России есть значительно больше ресурсов.

При этом он отметил,что украинское войско должно быть готово к любому развитию событий, должно быть обученным не только эффективно держать оборону, но и умело вести наступательные действия.

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"Среди главных задач - обеспечение готовности органов военного управления, воинских частей к выполнению задач по отпору широкомасштабной вооруженной агрессии на суше, в воздухе и на море с любого направления, готовности к восстановлению территориальной целостности государства с совершенствованием способов ведения оборонительных и стабилизационных действий, к ведению наступательных действий, в частности, на урбанизированной местности", - пояснил главнокомандующий ВСУ.