Хомчак объяснил, почему на Донбассе невозможно военное решение: Потери будут исчисляться четырехзначными цифрами. Мы готовы к этому?
Военного решения вопроса на Донбассе нет. Военное решение невозможно по многим причинам. Об этом заявил главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Руслан Хомчак в интервью АрміяInform, передает Цензор.НЕТ.
"В этом контексте еще раз хочу высказать не только свое мнение, но и обоснованную позицию Генштаба, экспертов: сугубо военного решения вопроса на Донбассе нет. Военное решение невозможно по многим причинам", - заявил Хомчак
Он объяснил, что в таком случае, во-первых, Украину могут обвинить в нарушении международного гуманитарного права в части ведения военных действий на территории густонаселенных районов.
"Вы знаете, что такое Донбасс. Когда один населенный пункт переходит в другой. Если начать там активные боевые действия, будет немало жертв среди гражданского населения", - отметил он.
"Во-вторых, будут серьезные потери и среди военных. Их будут исчислять трех-четырехзначными цифрами за продвижение вглубь оккупированных территорий. Мы готовы к этому?",- задался вопросом Хомчак.
Также он отметил, что надо не забывать, что у России есть значительно больше ресурсов.
При этом он отметил,что украинское войско должно быть готово к любому развитию событий, должно быть обученным не только эффективно держать оборону, но и умело вести наступательные действия.
"Среди главных задач - обеспечение готовности органов военного управления, воинских частей к выполнению задач по отпору широкомасштабной вооруженной агрессии на суше, в воздухе и на море с любого направления, готовности к восстановлению территориальной целостности государства с совершенствованием способов ведения оборонительных и стабилизационных действий, к ведению наступательных действий, в частности, на урбанизированной местности", - пояснил главнокомандующий ВСУ.